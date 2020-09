Milan-Bologna, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mihajlovic

Alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Bologna, gara valevole per la prima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli vogliono continuare la striscia di risultati utili consecutivi del post Coronavirus, in campionato. Mentre i rossoblu di Sinisa Mihajlovic vogliono riscattare la brutta partita della passata stagione a San Siro.

Formazioni ufficiali Milan-Bologna: le scelte di Pioli e Mihajlovic

Milan e Bologna sono pronte ad affrontarsi alla prima giornata di campionato. I rossoneri hanno già iniziato la stagione con i preliminari di Europa League. Trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers e vittoria per 2-0 (reti di Ibrahimovic e Calhanoglu) Tra tre giorni dovranno vedersela contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Il Bologna di Mihajlovic intende migliorare la dodicesima posizione dello scorso campionato. Pioli lascia fuori Tonali (sarà in panchina), mentre il serbo lancia dal primo minuto Palacio unica punta.

Gabbia gioca con Kjaer. Nel Bologna fa il suo esordio De Silvestri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.

