Milan-Bologna, Bigon: “Suprjaha? Pista non facile, abbiamo altre frecce”

A pochi minuti dal fischio iniziale di Milan–Bologna, Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Le parole di Bigon prima di Milan-Bologna

Annunciate le formazioni ufficiali, parlano i protagonisti. Tocca al dirigente dei felsinei, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Penso e spero che sia un po’ l’anno della consacrazione per più di qualche giorno. Nella rosa ci sono tanti ragazzi, avranno tutti il loro spazio ed il loro tempo per crescere. Negli altri campionati è più facile inserirsi in giovane età, noi puntiamo ad un mix con calciatori esperti. Iniziamo un percorso, cerchiamo la continuità di prestazione e quindi i risultati. Barrow? Ha fatto quasi sempre solo l’attaccante. Adesso ha trovato questa posizione da punta esterna ed è ripartito da lì. Ha le qualità per fare più ruoli d’attacco. Stiamo seguendo una pista che sappiamo essere non facile, altrimenti abbiamo altre frecce“. Il riferimento è a Vladyslav Suprjaha, e su di lui continua il dirigente: “Difficile oggi andare ad investire, così come vendere al giusto presto. Noi ci proveremo, se non andrà andremo su altri“. Una battuta nel finale: “Punto d’incontro con Sabatini? Impossibile, bisogna solo dargli ragione..”.

