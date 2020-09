Liga, Cavani è ambito da due top club spagnoli. Le ultime

Edinson Cavani è attualmente svincolato. Dopo che il Benfica ha voluto annullare la trattativa con lui (il ‘Matador’ chiedeva 10 milioni di euro all’anno per il suo ingaggio), si aprono le strade che potrebbero portarlo nella Liga dove a contenderlo ci sono due squadre molto importanti.

Dalla Francia sono sicuri: “Incontro tra Atletico Madrid e Cavani”

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un nuovo attaccante per questa stagione. Nelle ultime ore è stata data la notizia di un possibile ritorno alla Juventus di Alvaro Morata, a maggior ragione i ‘Colchoneros’ non vogliono perdere tempo e stanno già cercando una valida alternativa. Tra gli svincolati di lusso spicca il nome di un certo Edinson Cavani che, dopo sette stagioni al Paris Saint Germain, non ha voluto rinnovare il contratto con i francesi ed ora è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo il quotidiano l’Equipe’ gli spagnoli, oltre ad aver trovato l’accordo con Luis Suarez del Barcellona non hanno nessuna intenzione di fermarsi qui e per il reparto offensivo vogliono anche l’ex Napoli. Ed è per questo che alcuni dirigenti del club hanno incontrato oggi, in un hotel a Parigi, l’entourage del calciatore. Si vocifera che l’Atletico sia pronto ad offrire al nazionale uruguaiano un contratto di due anni.

Dalla Spagna, invece, sonon sicuri di un accordo con il Real Madrid…

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’, invece, è convinto che il ‘Matador’ si fosse offerto al Real Madrid. I ‘blancos’ stanno pensando di ingaggiare l’atleta a parametro zero. Ma, il problema, resta sempre l’ingaggio. A questo punto è aperto il primo derby della stagione che non si disputerà sul campo di calcio. Le due squadre di Madrid sono pronte a darsi battaglia per Cavani.

Rui Costa, giorni fa, non fu molto tenero nei suoi confronti

Accostato al Benfica, Cavani fece infuriare non poco i lusitani per le sue eccessive richieste: 10 milioni di euro a stagione! Il direttore sportivo dei portoghesi, l’ex leggenda di Milan e Fiorentina, Manuel Rui Costa dichiarò: “Un calciatore di quasi 34 anni non può permettersi di chiederci determinate cifre. Il mondo del calcio deve darsi una bella ridimensionata“.

