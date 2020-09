Lazio, allarme Coronavirus: Muriqi risultato positivo al test

Lazio, ritorna l’allarme Coronavirus in Serie A: il nuovo acquisto, Vedat Muriqi, è risultato positivo

Scatta l’allarme in Serie A, la situazione preoccupa in casa Lazio. Positivo al Coronavirus, così sarebbe risultato un calciatore del club biancoceleste. Stando a quel che sono le news riportate direttamente dalla Turchia, si tratterebbe del nuovo acquisto della Lazio, Vedat Muriqi. Nel corso della mattinata, alcuni importanti giornalisti turchi avrebbero lasciato determinate dichiarazioni, in merito alle condizioni del kosovaro. C’è chi gli augura, appunto, una pronta guarigione, con il Coronavirus che non gli permetterà di essere accanto alla sua nuova squadra.

Lazio, si attende il comunicato sulla news rimbalzata in Turchia: Muriqi positivo al test

Notizia clamorosa quella che giunge dalla Turchia, con l’ex Fenerbahce e nuovo acquisto della Lazio, Vedat Muriqi positivo al Coronavirus. Come da protocollo, il calciatore sarà isolato ma è chiaro, che si aspetta un comunicato ufficiale da parte della Lazio, in merito alla questione. Nuovi cicli di tamponi si effettueranno su tutti i componenti del club. A parlare della situazione legata a Muriqi, è il collega turco Siyah Coraplilar, che scrive sul suo profilo Twitter: “Auguriamo una pronta guarigione a Muriqi, a cui è stato diagnosticato il Coronavirus. Guarisci presto”. Di seguito, il post in questione.

Koronavirüs teşhisi konan Vedat Muriqi'ye acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun @MuriqiVedat — Siyah Çoraplılar (@SiyahCorapIilar) September 20, 2020

Muriqi in quarantena obbligatoria: ecco cosa succede adesso

Il calciatore sarebbe ora fermo e lontano dall’Italia. Era arrivato a Roma, luogo in cui aveva pure già incontrato i suoi nuovi compagni di squadra, per poi far ritorno in Turchia per questioni burocratiche. Tra le cose da sistemare però, adesso, c’è anche la situazione legata al Coronavirus. Il calciatore si trova costretto a fermarsi in quarantena obbligatoria, fino alla negatività dei cicli di tamponi che dovrà eseguire. Solo al termine di quest’ultimo, potrà far ritorno in Capitale, per cominciare effettivamente la sua nuova esperienza alla Lazio, per dare manforte alla Lazio che ha bisogno di un attaccante della sua esperienza.

