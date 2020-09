Il calciomercato della Juventus sta per entrare nella settimana decisiva, sia in entrata che in uscita. C’è da capire se si riuscirà a risolvere l’intreccio Roma-Milik-Dzeko e anche da valutare le offerte per eventuali cessioni.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa piace in Premier League

Il cambio modulo di Andrea Pirlo per la “nuova” Juventus potrebbe togliere ulteriore spazio a Douglas Costa. L’esterno brasiliano già con Maurizio Sarri non era considerato tra i titolarissimi e con le due punte scelte dal nuovo tecnico potrebbe addirittura diventare superfluo. Quindi il suo futuro alla Juventus si complica sempre di più e presto potrebbe dire addio, soprattutto se dovessero arrivare offerte irrinunciabili sia per il calciatore che per la società bianconera. E qualcosa si sta muovendo: dalla Premier League c’è un forte interesse.

Calciomercato Juventus, assalto al bomber spagnolo: le ultime

Calciomercato Juventus, Mendes si muove per Douglas Costa

Il Manchester United, infatti, ha mostrato un forte interesse per il Flash bianconero ma non ha ancora presentato una vera e propria offerta alla Juventus. Dopo l’impossibilità di arrivare a Sancho, però, i Red Devils potrebbero pensare seriamente al brasiliano ma attendere ancora un po’ per abbassare le richieste della Juve. Aspettare, ma non troppo. Perché secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, dalla Premier ci sono altri sondaggi importanti. In particolare c’è il Wolverhampton che, dopo l’addio di Diogo Jota, sta cercando un esterno di qualità per migliorare la rosa di Nuno Espirito Santo e Jorge Mendes potrebbe valutare di portare proprio Douglas Costa in arancione.

Calciomercato Juventus, assalto al talento del Chelsea

L’offerta per convincere la Juve

Con il trascorrere dei giorni la Juve potrebbe abbassare le sue richieste ma non troppo. La richiesta, ad oggi, gravita tra i 45 e i 50 milioni di euro e i bianconeri potrebbero “accontentarsi” di un’offerta da 40 milioni. Andrea Agnelli, infatti, se capirà che per Andrea Pirlo non ci saranno chance per Douglas Costa potrebbe accettare questo tipo di offerta per poi reinvestirla sul mercato per regalare qualche altra perla al suo tecnico e completare la rosa.

