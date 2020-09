Calciomercato Roma, per la difesa piace l’ex obiettivo del Napoli

Il direttore sportivo del club spagnolo ha confermato l’interesse della Roma per un suo calciatore. Sarebbe dovuto arrivare in Italia anni fa, ma ha scelto di andare a giocare nella Liga. Ora le cose potrebbero cambiare. I giallorossi sono pronti ad effettuare il colpaccio.

Roma, per la difesa occhi su Arias

Il Napoli era stato sulle sue tracce nel 2018 quando militava ancora nel PSV Eindhoven. Ma proprio in quello stesso anno scelse di fare il grande salto approdando nella Liga per vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Santiago Arias, terzino colombiano. Il calciatore potrebbe essere in uscita dai ‘Colchoneros’. E sulle sue tracce ci sarebbe proprio la Roma di Dan Friedkin. La possibilità che possa comunque arrivare in Italia, c’è ancora. A confermare ciò è stato proprio il direttore sportivo dei biancorossi, Andrea Berta. Quest’ultimo ha confermato l’interesse dei giallorossi per il calciatore. Nell’ultima stagione non ha giocato molto visto che in quel ruolo (terzino destro) gli spagnoli hanno acquistato dal Tottenham Kieran Trippier. Per la cronaca l’ex Sporting Lisbona, qualche settimana fa, aveva contratto il Coronavirus insieme ad un altro compagno di squadra (Diego Costa). Ora, per fortuna, sta bene ed è ritornato ad allenarsi sotto gli ordini di Diego Pablo Simeone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, scoppia il caso Diawara: rischio sconfitta a tavolino

Sul calciatore anche una società di Premier League e di Ligue 1

Queste le parole di Berta: “La Roma è una delle squadre interessate al nostro atleta. Ma non è l’unica con cui stiamo avendo colloqui. C’è da registrare l’interesse anche dell’Everton di Carlo Ancelotti e del Paris Saint Germain. Confermo che non c’è stato nulla con il Bayer Leverkusen. Siamo disposti a cedere il giocatore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dopo che avrà fatto dieci presenze con il suo futuro club“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, mossa clamorosa del Manchester United per Smalling

Ecco il suo valore di mercato

Se la Roma decidesse di acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe sborsare nelle casse degli spagnoli una cifra che si tra i 10 e 12 milioni di euro. Bisogna anche dire che su quella fascia, Paulo Fonseca, si ritrova già: Bruno Peres, Santon e Krasdrop (quest’ultimo ha rifiutato la destinazione Genoa).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin rivoluzionario: Fonseca out, ecco chi arriva