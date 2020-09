Le novità vissute in casa Roma negli ultmi mesi potrebbero non restare ferme alla società: Dan Friedkin sta lavorando per completare la rosa giallorossa e non solo. Anche in fase di calciomercato, la Roma sta cercando di cambiare radicalmente modo di agire.

Calciomercato Roma, Friedkin rivoluziona tutto

La prima uscita della Roma in Serie A non ha entusiasmato Dan Friedkin, sì cosciente delle mancanze nella rosa di Paulo Fonseca ma anche volenteroso di valutare il lavoro vero e proprio sul campo. Ciò che ha visto al Bentegodi contro il Verona non è piaciuto troppo, soprattutto per le poche occasioni create e allora si pensa di cambiare qualcosa nello staff. A partire proprio dall’allenatore. Secondo quanto riporta sportmediaset.it il presidente della Roma sta pensando ad una vera e propria rivoluzione: Fonseca via e squadra affidata a Massimiliano Allegri, ad oggi ancora senza panchina.

Calciomercato Roma, Allegri apre alla Roma

L’ipotesi cambio guida tecnica, però, non sarebbe immediata. Paulo Fonseca è ancora al centro del progetto tecnico ma le prossime gare saranno decisive per la permanenza o il definitivo addio. La prossima sfida sarà all’Olimpico contro la Juventus, probabilmente ancora con una rosa non del tutto completa ma non sarà una scusante per un’altra partita senza troppa identità. Con ogni probabilità sarà la prima sosta, dopo la terza giornata, il momento ideale per decidere. Intanto Massimiliano Allegri ha aperto al suo approdo sulla panchina dei giallorossi. A domanda precisa ha risposto con un secco “Vediamo” che ha acceso i sogni dei tifosi della Roma.

Friedkin vuole anche Paratici

L’idea del nuovo presidente della Roma è anche quella di cercare un direttore sportivo di grande spessore e, secondo SportMediaset, sta pensando a Fabio Paratici. L’attuale dirigente della Juventus non è più il CFO dei bianconeri e potrebbe pensare di accettare un ruolo con “pieni” poteri alla Roma, accanto a Massimiliano Allegri, allenatore con cui ha lavorato con estrema sintonia negli anni bianconeri.

