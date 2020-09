Ieri il Napoli di Gennaro Gattuso ha vinto la prima partita stagione sul campo del Parma dopo una gara molto complicata e risolta solo con l’inserimento di Osimhen e il relativo cambio modulo. Ma il Napoli, intanto, è ancora molto impegnato in chiave calciomercato: da Milik a Koulibaly, passando per possibili entrate, qualcosa si muoverà in questa settimana.

Calciomercato Napoli, il PSG accelera per Koulibaly

Tra i migliori in campo della gara di ieri c’è sicuramente Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è stato per tutta l’estate al centro di importanti rumors di mercato che lo hanno spesso visto ad un passo dall’addio. Il Manchester City di Pep Guardiola ha tentato più volte di convincere il Napoli a cedere il difensore a cifre minori rispetto agli 80 milioni richiesti da De Laurentiis. Ma con il trascorrere del tempo, le parti si sono allontanate sempre di più, complici anche i rapporti non idilliaci tra i due club e ora sembra un affare impossibile. Ma il suo addio non è da escludere: i tifosi del Napoli non possono stare tranquilli. Perché nelle ultime ore il PSG di Leonardo è tornato prepotentemente alla carica per il 29enne.

Calciomercato Napoli, la Ligue1 attende Koulibaly

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il club parigino ha deciso di puntare tutto su Koulibaly per migliorare la rosa di Thomas Tuchel e completare il mercato. L’addio di Thiago Silva ha portato non pochi problemi in casa PSG che ha perso le prime due giornate di Ligue1 e si trova a rincorrere la vetta nonostante le ultime partite positive. Il tecnico parigino vuole Koulibaly per la grande solidità difensiva dimostrata negli anni in azzurro, anche in Europa, e nei prossimi giorni potrebbe trovare l’accordo definitivo per il senegalese.

Le cifre dell’addio di Koulibaly

Il PSG fa davvero sul serio, ora per Koulibaly. Secondo il quotidiano inglese, il sorpasso sul Manchester City sarebbe arrivato grazie ad un’offerta che il Napoli difficilmente rifiuterà: 78 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, nonostante le richieste iniziali di 80 milioni o più, potrebbe accontentarsi e permettere al calciatore senegalese di cambiare campionato e guadagnare cifre superiori di quelle percepite in azzurro. La cessione di Koulibaly, inoltre, servirà al Napoli per tornare ad operare sul mercato in entrata.

