Inizia bene il Napoli la sua nuova stagione. Primi tre punti per Rino Gattuo e i suoi, che hanno vinto per 0-2 allo stadio Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Liverani. Primo match dove fino al 60esimo minuto non si erano visti in campo i nuovi acquisti, poi lanciati tutti nel finale dal tecnico azzurro. Decisivo l’ingresso di Victor Osimhen che ha cambiato la partita. L’acquisto più costoso di sempre del calcio Napoli non ha avvertito il peso della maglia numero nove e ha fatto una grande prova. Altri calciatori del Napoli hanno fatto molto bene, uno di questi è Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro non si è lasciato distrarre dalle voci di mercato che lo riguardano e con grande professionalità ha impedito più volte agli attaccanti del Parma di andare in gol.

Mercato Napoli, Koulibaly verso il Manchester City: in arrivo l’offerta giusta

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato. Il Napoli ha ancora una questione importante da dover risolvere, quella legata a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese piace al Manchester City che ha già presentato diverse offerte, ritenute basse dal Napoli. Il club azzurro chiede 80 milioni di euro, ma a 70 si può chiudere. E’ per questo che De Laurentiis potrebbe dare l’ok alla cessione del pilastro di difesa. Il calciatore si è sempre dimostrato uno di quelli che ci tiene ai colori di questa maglia e avanti alla richiesta di andare via non ci sarà troppa resistenza da parte della società. Il Manchester City sembra essersi deciso ad accontentare Guardiola per il suo acquisto. Gli azzurri hanno già pronte le alternative per sostituirlo.



Calciomercato Napoli, Sokratis per Koulibaly

Pare che il Napoli andrà a sostituire il centrale senegalese con Sokratis dell’Arsenal, un colpo a costo zero o quasi. L’intenzione del club è di affidarsi ad un calciatore esperto per questa stagione, per investire parte dei soldi che arriverebbero per un altro ruolo, quello del centrocampista. In cima alla lista resta Veretout della Roma, ma ci sono tante altre alternative.

