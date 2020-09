Il Milan inizierà questa sera la nuova stagione di Serie A. I rossoneri hanno già dato via alla nuova stagione ufficiale con il match di qualificazione per il prossimo turno preliminare d’Europa League, dove la squadra di Pioli è uscita vincitrice per 0-2 contro lo Shamrock Rovers. Nei prossimi giorni (giovedì 24 settembre) ci sarà il Bodo Glimt a San Siro. Intanto, questa sera, sempre allo stadio di San Siro, i rossoneri sono impegnati contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Un match importante per testare subito la condizione dei calciatori.

Mercato Milan, accordo vicino con il Lione per Depay

Il Milan sogna in grande e pensa a Memphis Depay, centravanti del Lione che è in uscita visto il contratto in scadenza nel 2021 che non sarà rinnovato. Su di lui ci sono molti club, su tutti il Barcellona che però ancora non riesce a trovare l’accordo economico giusto con il Lione. Per questo anche club italiani ci pensano, dopo le voci sulla Roma confermate anche da Aulas, negli ultimi giorni ci ha fatto più che un pensiero il Milan. La società rossonera vorrebbe chiudere con i francesi con uno scambio, inserendo nella trattativa Lucas Paqueta, talento brasiliano che piace molto al Lione e che è in uscita dal Milan come confermato dallo stesso Pioli per alcune difficoltà tattiche. Come riportato da todofichajes.com, i rossoneri hanno pronto l’assalto per la punta olandese. Il Lione non vorrebbe chiudere alla pari e quindi il Milan potrebbe accettare di fare passi avanti con un conguaglio economico per chiudere la trattativa rapidamente e consegnare a Pioli un nuovo campione.

Calciomercato Milan, nuova cessione in prestito per Pobega

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan classe 1999, lo scorso anno si è messo in mostra in Serie B con il Pordenone. Rientrato a Milano, il centrocampista verrà girato nuovamente in prestito, ma questa volta in Serie A. Su di lui c’è lo Spezia di Italiano. L’accordo è ormai stato raggiunto e nelle prossime ore verrà anche ufficializzato il passaggio temporaneo per una stagione al club ligure.

