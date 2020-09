Calciomercato Juventus, cessione immediata: assist di Pirlo

Calciomercato Juventus, Pellegrini va via: Pirlo è stato chiaro nella serata di ieri

E’ una buona Juve quella vista in campo all’Allianz Stadium, nella serata di ieri per Juventus-Sampdoria, con il club bianconero che si è mostrato comunque in emergenza, per quel che riguarda i reparti di ogni parte del campo. La formazione schierata da Andrea Pirlo mette in risalto la complessa situazione che sta vivendo all’interno dell’organico bianconero, con qualche tassello che ancora manca. E’ chiaro, le assenze di De Ligt, così come per Paulo Dybala che costringe un inedito duo d’attacco – che potrebbe essere comunque riproposto, considerando i risultati di ieri – composto da Kulusevski e Cristiano Ronaldo, non contano perché sono per infortunio. Ma l’emergenza è legata ai sostituti perché, ad esempio, per la corsia mancina non c’è altro che Alex Sandro. In realtà ci sarebbe, ed è Luca Pellegrini, ma Pirlo non ha intenzione di trattenerlo in questa finestra di calciomercato.

Juventus, Pirlo ha preferito Frabotta a Pellegrini: chiaro indizio di calciomercato

Al posto di Alex Sandro, fermo ai box per infortunio, non è andato in campo Luca Pellegrini. Il giovanissimo Frabotta ha preso il ruolo di esterno mancino, sostituito poi da un altro partente in casa Juve, Mattia De Sciglio, sul finale del match. L’ex Cagliari potrebbe dunque dire nuovamente addio al club bianconero, considerando la mancata volontà della Juventus di puntare su di lui per quel che riguarda il ruolo di primo sostituto ad Alex Sandro. E’ per questo che continuerà la ricerca di un vice del brasiliano, per non restare ferma la Juve, con un posto vacante in squadra.

Pellegrini, futuro ancora in Serie A: due club interessati all’esterno della Juve

Su Luca Pellegrini non c’è più il Cagliari, che gradirebbe ancora una nuova ed ennesima proposta in prestito. Il giovane terzino ex Roma, è finito sul mercato e a piazzare il colpo vorrebbe essere il nuovo ds del Genoa, Daniele Faggiano, che piazzerebbe così due esterni di un livello enorme: da una parta Davide Zappacosta, già in gol al Ferraris, dall’altra Pellegrini. Un altro club che avrebbe mostrato interesse, è quello della Fiorentina. Si scalda il calciomercato in uscita dunque per la Juventus.

