Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: c’è l’accordo

Un mercato che si fa sempre più incandescente quello di Serie A, e che vede la Juventus molto attiva sia per quanto riguarda gli acquisti, che le cessioni. Il club bianconero sta cercando dei rinforzi in attacco, ma allo stesso tempo pensa alle cessioni. Tra i vari esuberi c’è anche Luca Pellegrini, rientrato quest’anno dal prestito al Cagliari, e pronto per una nuova avventura in Italia. Per lui ci sono diverse avance, ma al momento la squadra più in vantaggio è senza dubbio il Genoa.

Ultime Juventus: Pellegrini al Genoa, c’è l’accordo

Pellegrini è un profilo molto interessante: giovane, veloce e con tanta voglia di fare. Il talento bianconero però difficilmente troverà spazio nelle gerarchie di Pirlo, ed è per questo che negli ultimi giorni la pista più papabile è stata quella della cessione. Ebbene pare che il Genoa sia ormai ad un passo dal completare l’affare con la Vecchia Signora, con un accordo già trovato, e una trattativa che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Lo stesso giocatore ha gradito la destinazione, e già con la Sampdoria non era sceso in campo proprio per via delle varie vicende di mercato che lo hanno visto coinvolto. Questa la notizia riportata da Sky.

News Juventus: via Pellegrini, chi è il vice Alex Sandro?

Juventus e Genoa hanno già trovato l’accordo per Pellegrini, con il giovane terzino che sarà quindi a disposizione di Maran per la stagione 2020/21. I bianconeri a questi punto si affideranno totalmente ad Alex Sandro per la fascia sinistra, e a De Sciglio pronto a fargli da staffetta. Per l’ex Milan altra chance tra le gerarchie, dopo che lo scorso anno, anche a causa di vari acciacchi fisici, non è riuscito ad imporsi in maniera importante.

Mercato Juventus: altro addio in vista

Intanto, a proposito di cessioni, si sta parlando nelle ultime ore anche della situazione relativa a Douglas Costa. Il brasiliano è in uscita, e su di lui c’è l’interesse concreto del Wolverhampton. La squadra inglese sta muovendo i primi passi, possibile che da qui a breve arrivino altre novità.

