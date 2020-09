Altro che Suarez, Dzeko e Giroud. La Juventus corre ai ripari e sta concretizzando il ritorno di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo sta per lasciare l’Atletico Madrid.

Morata torna alla Juventus!

Alvaro Morata sta per ritornare alla Juventus. Nessuno avrebbe mai pensato ad un ritorno di fiamma per il centravanti di Madrid che ha già giocato con la maglia dei bianconeri per due stagioni (dal 2014 al 2016), vincendo due campionati, due Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. Dopo aver rinunciato all’acquisto di Luis Suarez (che secondo alcune voci che provengono dalla Spagna, sta per accordarsi proprio con l’Atletico Madrid) e dopo aver trovato più di una difficoltà per Edin Dzeko (ma non per colpa dello bosniaco), la dirigenza non ha voluto perdere un minuto in più e si è messa subito in contatto con i ‘Colchoneros’ per parlare di Morata. Anche perché il tecnico di quest’ultimo, Diego Pablo Simeone, aveva messo prima lui sulla lista dei possibili partenti e poi il suo collega di reparto Diego Costa. Non è detto che possano andare via entrambi, ma sta di fatto che l’ex Real Madrid è davvero ad un passo dal ritornare nel campionato di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calicomercato Juventus, cessione in vista: assalto dalla Premier League

Morata-Juventus: le cifre dell’affare

Il patron delle zebre, Andrea Agnelli, avrebbe offerto 9 milioni di euro per il prestito. Il diritto (non obbligo come alcuni avevano citato) di riscatto invece è stato fissato a 45 milioni. C’è di più: ci sarebbe la possibilità di rinnovare il prestito anche per la stagione 2021-22. Secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante dovrebbe atterrare a Torino nella giornata di domani, giorno in cui dovrebbe effettuare le visite mediche e firmare il contratto. A confermare il tutto è stato il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a Dzeko: accordo per il bomber che arriva dalla Spagna

A Torino ritroverà Pirlo come tecnico

I due hanno giocato insieme per un solo anno. Pare che sia stato proprio Andrea Pirlo ad indirizzare la dirigenza verso il ritorno in Italia del campione spagnolo. Il tecnico bianconero può finalmente sorridere: avrà a disposizione il tanto atteso centravanti che lui desiderava.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al talento del Chelsea: beffa Inter