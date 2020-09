Calciomercato Inter, Vidal ha terminato le visite mediche: ora la firma

E’ il giorno di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno arriva dal Barcellona per circa 1 milione di euro. L’ex Juventus fa ritorno in Serie A dopo anni ed è pronto ad essere ufficializzato. Il calciatore è arrivato nella serata di ieri a Milano, dove è stato accolto da diversi tifosi.

Mercato Inter, visite mediche Vidal: in arrivo la firma

Arrivato alle ore 9:00 al CONI, Arturo Vidal ha completato le viste mediche di rito. Ora il calciatore tornerà in hotel per il pranzo e nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter. Contratto biennale per il calciatore che potrebbe già essere a disposizione per sabato contro la Fiorentina.

