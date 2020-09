Calciomercato Inter: Vidal è in sede, visite mediche per un addio

Nel pomeriggio il calciatore è arrivato a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. E’ stato accompagnato da un delegato della società. Vidal intanto sta per essere annunciato…

Godin sta effettuando le visite mediche per il Cagliari

Cessione vicina per il calciatore uruguaiano, Diego Godin. Il difensore sta per lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione. Troppe le incomprensioni con il tecnico Antonio Conte. Arrivato dall’Atletico Madrid con grande entusiasmo, per il suo essere leader e per la sua esperienza internazionale, si è ritrovato spesso in panchina (anche se, dopo il post Coronavirus, ha giocato da titolare prendendo il posto di Milan Skriniar). E’ vicina la rescissione con il club di Steven Zhang. La sua carriera calcistica non finirà in Italia, anzi, continuerà nel Bel Paese. Il calciatore infatti è arrivato a Villa Stuart per le consuete visite mediche per il suo nuovo club, il Cagliari. Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, è entusiasta dell’arrivo del capitano della ‘Celeste’. Anche il direttore sportivo dei sardi, Pierluigi Carta, poco prima del match in trasferta contro il Sassuolo aveva annunciato a ‘Sky Sport’ che nella giornata di lunedì o martedì avrebbero ufficializzato il giocatore.

Domani sbarcherà in Sardegna

Domani dovrebbe essere il grande giorno per tutto il Cagliari ed i suoi tifosi. Godin si appresta a diventare un nuovo difensore della squadra sarda. Un giocatore importante per lo scacchiere di Eusebio Di Francesco. Quest’ultimo, come il resto della squadra e della dirigenza, vorrebbe essere ulteriormente accontentato con un altro arrivo (in questo caso si tratta di un ennesimo ritorno): quello di Radja Nainggolan. Ma per il belga si tratta davvero di una trattativa difficile, visto che l’Inter vuole i famosi 20 milioni di euro per la sua cessione. Cifra che i rossoblu non hanno nessuna intenzione di spendere. Respinta la richiesta di un possibile prestito.

Intanto Vidal è in sede per firmare…

Con un calciatore che parte c’è un altro che arriva. Anche se i ruoli in campo sono ben diversi, ma poco importa. Ieri sera è atterrato a Milano Arturo Vidal direttamente da Barcellona. Questa mattina il cileno ha svolto le visite mediche ed ora si trova nella sede del club interista per firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi tre anni.

