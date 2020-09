La stagione dell’Inter si prepara ad iniziare. Il club nerazzurro affronterà sabato la Fiorentina di Iachini, che ha già ottenuto tre punti alla prima giornata contro il Torino. Ultime settimane per potersi dedicare completamente al mercato. Oggi, intanto, è il giorno di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è arrivato ieri sera a Milano e in queste ore sta svolgendo le visite mediche di rito prima dell’annuncio ufficiale. Un altro innesto di spessore che va a completare il reparto di centrocampo a cui Conte tiene tanto. Ma non è finita qui, perché nelle ultime settimane potrebbero scatenarsi le big d’Europa che andrebbero a creare un effetto domino nelle trattative.

Mercato Inter, Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona

Continua ad esserci intesa tra le società di Inter e Barcellona, chiuso il colpo Vidal che arriva dalla Catalogna. I due club restano in contatto continuo da mesi, poiché gli spagnoli hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sogna di giocare con Messi, ma al momento il Barcellona non ha la disponibilità economica per chiudere il colpo pagando la clausola di 111 milioni di euro. Per questo si pensa ad una nuova maxi offerta che questa volta potrebbe convincere l’Inter a cedere il calciatore. Intanto, i nerazzurri, hanno convocato gli agenti del calciatore nei giorni scorsi per iniziare ad intavolare la possibile trattativa di rinnovo di contratto.

Calciomercato Inter, Suarez e Firpo per Lautaro

Il Barcellona ha provato nei mesi scorsi ad inserire Junior Firpo nell’affare per Lautaro Martinez, con un conguaglio economico di circa 50 milioni di euro. Offerta però ritenuta sempre troppo bassa dal club nerazzurro. Come svelato dal Corriere dello Sport, ci potrebbe essere un nuovo rilancio da parte del club spagnolo che oltre ad un’offerta economica importante, andrebbe ad inserire nella trattativa nuovamente Firpo e questa volta anche Luis Suarez. Un’offerta davvero irrinunciabile per l’Inter, che girerebbe subito la parte economica al Chelsea per provare il colpo Kante. Tre grandi calciatori per Lautaro, le prossime ore saranno dunque decisive.

(www.gettyimages.it)