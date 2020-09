Calciomercato Atalanta: colpo Champions in arrivo dal Barcellona

Calciomercato Atalanta, Junior Firpo in arrivo per le corsie: è il colpo Champions sulle corsie per Gasperini

L’Atalanta, sul calciomercato, non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi. Junior Firpo è diventato un obiettivo di mercato, per quel che riguarda le corsie del 3-5-2 di Gian Piero Gasperini, tecnico che non vede l’ora di ritornare in campo, in vista della seconda giornata di Serie A. Sì, perché la sfida con la Lazio di Inzaghi, gara della prima di campionato, è slittata al 30 settembre e l’esordio in stagione arriverà solo alla seconda per Gasp e i suoi ragazzi. Nella sua rosa, dopo l’addio di Timothy Castagne – passato in Premier League e al Leicester -, potrebbe aggregarsi lo straordinario talento del Barcellona. Parliamo dunque del giovane Junior Firpo, su cui gli orobici avrebbero messo gli occhi addosso.

Junior Firpo, cifre e dettagli di quello che sarà il colpo dell’Atalanta

Sono news che riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, con l’Atalanta che sarebbe seriamente interessata a Junior Firpo. Tra non molto potrebbe essere considerata cosa fatta, con un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro, per poi trovare un eventuale riscatto già accordato alle cifre di 18 milioni e altri 5 milioni di bonus. Insomma, un’idea che potrebbe intrigare tutti, considerando le incredibili qualità del ragazzo, alla giovane età che ha. Una soluzione che darebbe a Gasperini un colpo giovane, ma già di enorme esperienza, per una nuova entusiasmante avventura in Champions League, tenendo alto il livello del proprio organico.

Stipendio troppo alto di Junior Firpo, l’Atalanta studia le soluzioni

Lo stipendio di Junior Firpo al Barcellona, raggiunge le stesse cifre che percepisce Miranchuk all’Atalanta. Al club blaugrana un compenso di 1,7 milioni di euro, raggiunti anche grazie ai bonus, mentre a Bergamo andrebbe a guadagnarne 1,2, bonus a parte che potrebbero fargli raggiungere una cifra intorno ai 1,4 milioni di euro. Insomma, i grandi colpi per l’Europa passeranno anche da tali cifre. Nelle intenzioni di Percassi ci sarebbe proprio quella di andare a puntellare una rosa già forte, per restare però competitivi con colpi per l’oggi e per il domani. E Junior Firpo sembra adatto per entrambe le cose.

