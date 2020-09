Calciomercato, Allegri e Paratici assieme: pronti ad una nuova esperienza in Serie A

Calciomercato, Allegri e Paratici insieme alla Roma: clamorosa notizia sui due

Alla fine non ha trovato sistemazione Massimiliano Allegri, tecnico alla ricerca di una nuova esperienza. Nella scorsa stagione avrebbe rimbalzato diverse proposte in giro per l’Europa, con la sua posizione da allenatore libero, tra i più appetibili in giro. Lo svincolati di lusso, però, aveva voglia di allontanarsi per un po’ dal mondo del calcio, dopo gli incredibili anni vissuti con la cravatta griffata di bianconero. L’ex Juventus ha preso il cosiddetto anno sabbatico che, clamorosamente, potrebbe rischiare di allungarsi, se non dovessero arrivare nuove proposte. Ma occhio, perché è Il Messaggero, nella sua edizione odierna, a lanciare la bomba: l’idea della Roma, di andarlo a prelevare, sarebbe concreta.

Fonseca in bilico, la Roma ha già pronta l’alternativa: il nuovo progetto con Allegri e non solo

Si conferma Paulo Fonseca, senza “se” e senza “ma”, ma nulla è mai deciso definitivamente per quel che riguarda il mondo del calcio. Sì, perché nonostante le stesse conferme di Dan Friedkin, nuovo proprietario giallorosso, ai primi momenti ‘no’ del club, potrebbe dire subito addio. La sua posizione era già in bilico nella scorsa annata, quando la Roma fu eliminata in Europa League dal Siviglia, ma è quest’anno che potrebbe ribaltarsi la situazione sulla panchina dell’Olimpico. Attualmente liberi, tra i tecnici italiani, ci sono sicuramente Allegri e Sarri, che potrebbero letteralmente scombussolare il clima attorno alla Capitale.

Roma, Paratici porta Allegri: pronti due milioni di contratto con il nuovo ds

Una scelta importante quella che farebbe la Roma, ma non sarebbe l’unica, per cominciare un progetto importante, con l’intenzione di riportare il club giallorosso ai vertici del calcio italiano. E’ nelle idee di Friedkin ed è per questo che il nome in questione è quello del pluricampione italiano, Massimiliano Allegri. L’idea è quella di piombare su Paratici, con un oneroso ingaggio da ben 2 milioni di euro. L’arrivo del nuovo direttore sportivo a Trigoria, aprirebbe lo scenario del nuovo allenatore. E a quel punto si andrà dritto o su Maurizio Sarri, che Paratici portò proprio a Torino, convinto delle qualità del tecnico, o su Massimiliano Allegri. Al momento, in pole, sembra esserci l’ex Juventus e Milan.

