Sassuolo-Cagliari 0-0, risultato & tabellino. Primo tempo a reti bianche

Sassuolo-Cagliari è l’unica partita delle 18:00 della prima giornata di campionato di Serie A. De Zerbi sfida Di Francesco.

Sassuolo-Cagliari, la sintesi

Primo tempo con pochissime emozioni al ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e il Cagliari del nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco. Partita speciale per quest’ultimo visto che ha allenato i neroverdi per cinque stagioni, regalando ai suoi ex tifosi gioie indescrivibili. Non si sono registrati tiri in porta, quindi per i primi 45 minuti non c’è stato molto lavoro per Consigli e Cragno.

Poco prima del doppio fischio del sig. Livio Marinelli, occasione per i neroverdi con Haraslin che servito ottimamente da Berardi colpisce di testa ma Cragno si fa trovare pronto e respinge il pallone.

Il tabellino della gara

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

AMMONITI: Faragò (C), Nandez (C)

Gli highlights della gara

IN AGGIORNAMENTO