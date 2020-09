Sassuolo-Cagliari, formazioni ufficiali: le scelte di De Zerbi e Di Francesco

Alle ore 18:00 andrà in scena Sassuolo-Cagliari, gara valevole per la prima giornata di campionato di Serie A. I neroverdi di Roberto De Zerbi affronteranno i rossoblu del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Cagliari: le scelte di De Zerbi e Di Francesco

Sassuolo e Cagliari sono pronte ad affrontarsi alla prima giornata di campionato. Match molto particolare per Eusebio Di Francesco che, per cinque stagioni, è stato sulla panchina dei neroverdi dove ha portato il club nella massima serie per la prima volta nella sua storia ed ha disputato anche l’Europa League. De Zerbi non intende smettere di stupire e vuole migliorare l’ottavo posto della passata stagione. Non avrà a disposizione l’attaccante Boga, positivo al Coronavirus. Magnanelli è infortunato e Peluso squalificato. I rossoblu non avranno a disposizione Pereiro e Cerri.

Per i romagnoli c’è Caputo. Di Francesco lancia il giovane Caligara

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro.