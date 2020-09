Sampdoria, Ranieri: “Keita? Vedremo dove giocherà”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara contro la Juventus.

Intervista a Claudio Ranieri dopo Juventus-Sampdoria

“Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca. Si perde ma si lotta. Loro avevano fame e voglia, e i miei no. Noi non possiamo competere a livello tecnico con quei grandi campioni. A livello di sacrificio, sì, e dobbiamo farlo ancora di più. I tre gol sono anche pochi.

Non credo ci sia appagamento. Posso pensare che abbiamo fatto tre partite contro squadre di categoria inferiore dove non siamo stati messi sotto. Sapevo che oggi andavamo sotto, ed ho iniziato con i 5 come lo scorso anno. Prima arrivavamo a tempo, lo scorso anno, ora arrivavamo in ritardo.

Campionato? Sicuramente qualcosina arriva sul mercato. Sono curioso e sono sincero. Con il pubblico eravamo imbambolati. Senza tifosi i ragazzi mi ascoltavano, siamo partiti forti e giocavamo. Facevamo belle partite, così continuando ci siamo salvati. Ora come saremo? Ce lo dirà il campionato, non faccio l’indovino”.

Ranieri sul mercato

“Mercato? Vediamo quando Keita arriva, parlerà con lui e sa fare diverse cose, arriverà in questa settimana. Vedrò che grado di preparazione ha e dove vorrà giocare.