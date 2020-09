Sampdoria, Osti: “Keita arriverà in settimana, su Candreva…”

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della gara contro la Juventus:

Osti a Sky Sport

“Platini? Era arrivato in Italia nell’82 e giocammo contro la Sampdoria, andavamo a dormire insieme perchè capitai con lui. Per me era un mito, gli davo tutte le comodità.

Keita? Stiamo aspettando di definire alcune cose in settimana, deve fare alcune definizioni con il Monaco ma penso che in questa settimana arriverà sicuramente.

Quagliarella? Ranieri fa le sue scelte, ed ha deciso di lasciare in panchina Quagliarella perchè ha optato per una squadra di maggiore intensità a centrocampo. La Juventus è forte e vogliamo coprire gli spazi e la gara sarà lunga con spazio per parecchi.

Candreva? E’ un calciatore che piace moltissimo, ma non solo a noi. Logicamente se andrà via dall’Inter sceglierà dove andare. Siamo in attesa e saremmo contenti di poterlo avere con noi a Genova. L’interesse per Candreva rallenta Marina e un esterno, dobbiamo capire.