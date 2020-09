Parma-Napoli 0-2: gol Mertens e Insigne, ma è Osimhen che cambia il match

Appuntamento con il lunch match anche alla prima di Serie A: si affrontano Parma e Napoli in uno stadio aperto ad un migliaio di persone.

Parma-Napoli, la sintesi

Subito qualche sorpresa nelle formazioni ufficiali: Osimhen si accomoda in campo inizialmente, il tridente d’attacco è formato da Insigne e Lozano ai fianchi di Dries Mertens. Anche Liverani sorprende tutti per quanto riguarda il reparto iffensivo, affidandosi fin dal primo minuto al tandem pesante formato da Inglese e Cornelius. Il Tardini è uno degli impianti aperti al pubblico, con circa 1000 persone, distanziate, ad assistere alla gara.

Nel primo tempo non accade molto: le due squadre sono molto corte e non si lasciano spazio a vicenda. Di conseguenza, la prima frazione è povera di emozioni. Una conclusione di Inglese centrale ed una di Fabian che finisce alta sono le due occasioni più nitide e nessuna delle due impensierisce il portiere avversario.

Nella seconda metà di gara le squadre si allungano prevedibilmente ma ciò che cambia davvero l’inerzia della gara è l’ingresso di Victor Osimhen: Gattuso a quel punto schiera i suoi con il 4-2-3-1 che gli garantisce un’occupazione maggiore dell’area di rigore. Il vantaggio è siglato da Dries Mertens al 64′ con un destro ben piazzato dall’interno dell’area di rigore, liberato al tiro proprio dall’attaccante nigeriano. Per la seconda volta di fila, il primo gol della stagione dei partenopei viene segnato dal belga. Raddoppio al 77′, con Insigne che ribadisce in rete dopo una conclusione di un ottimo Lozano, bravo ad approfittare di una svista difensiva degli avversari. Il napoletano festeggia nel modo migliore la partita n° 350 con la maglia azzurra. Tra i due gol, palo del capitano con un destro a giro da fuori area: anche in questo caso, l’assist sarebbe stato del bomber ex Lille.

Il tabellino della gara

Gol: 64′ Mertens. 77′ Insigne

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Brugman (69′ Dezi), Grassi; Kucka; Cornelius, Inglese (69′ Karamoh). All. Liverani

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme (62′ Osimhen), Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ammoniti: Demme (N), Darmian (P), Bruno Alves (P), Pezzella (P), Kucka (P)

