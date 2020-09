La prima domenica di Serie A si apre al Tardini di Parma, dove farà visita il Napoli di Gennaro Gattuso. La bella notizia è il ritorno dei tifosi allo stadio: saranno solo 1000 in tutti gli stadi d’Italia ma sarà fondamentale per tornare ad una parvenza di normalità. In attesa del fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali di Parma-Napoli.

Parma-Napoli, le formazioni ufficiali

In attesa di conoscere le prime scelte ufficiali di Fabio Liverani e di Gennaro Gattuso, andiamo a leggere quelle che potrebbero essere gli undici di partenza di Parma e Napoli. Per i padroni di casa mancheranno due pedine fondamentale della scorsa stagione: Gagliolo e Gervinho non sono stati convocati da Liverani.