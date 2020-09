Oroscopo di oggi 20 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva per te, finalmente riuscirai ad esprimere le tue emozioni alla persona che ti sta a cuore. Attenzione sul lavoro, sta per arrivare un periodo piuttosto denso di stress.

Toro. Grandi novità in arrivo per te, soprattutto sul lavoro. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, cerca di credere di più in te stesso, e riceverai parecchi elogi.

Gemelli. Stai vivendo un periodo felice della tua vita, hai dimenticato i brutti ricordi, e adesso ti senti più sereno e in pace con te stesso. Cerca di circondarti di persone che ti vogliono bene.

Cancro. Attenzione alle finanze, in questo ultimo mese hai speso parecchio. Cerca di essere più saggio e maturo, avrai altre spese a cui far fronte, non lasciarti trasportare troppo dagli altri.

Leone. Occhio a chi ti sta intorno, non puoi fidarti di tutti. Cerca di renderti conto dei vari pericolo, soprattutto nelle false amicizie.

Vergine. Sei una persona molto forte e matura, davanti alle complicazioni non ti tiri mai indietro. Stai riuscendo ad affrontare un periodo non felice, ma ben presto intravederai la luce in fondo al tunnel.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro ci sono grandi novità, forse per una promozione o per un incarico importante. Ti senti più appagato e valorizzato in questo periodo.

Scorpione. Sei riuscito finalmente a capire molte cose del tuo partner. Ora ti senti più libero di esprimere i tuoi sentimenti e di dire ciò che pensi.

Sagittario. C’è qualcosa che ti turba, forse qualche preoccupazione legata alla famiglia. Cerca di dedicarti di più agli affetti familiari, ultimamente li hai trascurati un po troppo.

Capricorno. Domani sarà una giornata vissuta nel segno delle belle emozioni e della libertà. Se in amore avrai molte buone opportunità, sul lavoro purtroppo ci sono blocchi e ostacoli che continuano a frenare il tuo percorso.

Acquario. Questa è una settimana che finirà bene. Fatti valere, è un buon momento. Andamento in crescita, puoi superare tutto al meglio.

Pesci. Avrai una marcia in più nei prossimi giorni, bell’oroscopo grazie al sole questa settimana. Gli incontri di queste settimane ad agosto possono svilupparsi meglio.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: L’Inter si prepara ad affrontare la stagione ormai imminente, e la squadra di Conte parte senza dubbio con una marcia in più. Campagna acquisti molto importante, e tanti giocatori che vogliono riconfermarsi dopo la scorsa annata.