Napoli, Gattuso: “Puntiamo alla Champions, Osimhen è anche più forte”

Dopo la vittoria all’esordio contro il Parma, mister Gattuso ha commentato quanto andato in scena al Tardini. Grande prestazione per gli azzurri, trascinati dall’ingresso di Victor Osimhen.

Le parole di Gattuso dopo Parma-Napoli a DAZN

Gli azzurri hanno battuto i ducali per 2-0 grazie alle reti di Mertens e Insigne. Ottimo inizio per gli uomini di Gattuso, che ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Bisogna pensare ai principi di gioco, non ai numeri. Bisogna correre nel calcio, e dopo bisogna avere qualità. Sappiamo che Osimhen ha una marcia in più, ma servono i principi giusti. Preparata così? Giocare con Fabian e Zielinski centrali non è facile, neanche nel secondo tempo, serve equilibrio. Voglio vedere una squadra ben organizzata, dove i ragazzi si aiutino”.

Gattuso elogia Osimhen

C’è spazio anche Per la storia del Napoli dobbiamo puntare ai primi 4 posti. Siamo in un momento anomalo, ci sono pochi soldi, dobbiamo lavorare. Osimhen è un ragazzo che m’ha colpito per la sua serietà, si è costruito da solo, chapeau a lui per la sua voglia, ha la testa di un quarantenne, sa quello che vuole. Tanta roba, in questo momento è anche più forte di quello che dimostra in campo. Oggi abbiamo provato a far staccare spesso il centrale, ma non sono preparato per far giocare il Napoli a tutto campo, continuiamo a giocare di reparto. Fabian? Deve migliorare nella copertura del campo, ma può fare tutto. Sta lavorando tanto, deve trovare un po’ di brillantezza“.

