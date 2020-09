Genoa-Crotone 3-1, pioggia di gol a Marassi. Segnano (quasi) tutti i nuovi

Genoa-Crotone è la prima (ed unica) gara delle 15:00. Il nuovo Genoa di Rolando Maran ospita il neopromosso Crotone di Giovanni Stroppa.

Genoa-Crotone, la sintesi

Partita emozionante quella tra Genoa e Crotone. Pronti via ed i rossoblu si portano subito in vantaggio con il gol di Mattia Destro, abile a sfruttare un cross dalla destra di Ghiglione. Dopo nemmeno cinque minuti c’è subito il raddoppio con l’eterno Goran Pandev. Il macedone supera con uno scavetto il portiere calabrese Cordaz, dopo un lungo lancio di Goldaniga. Al 26′ ancora Destro fa tremare la traversa con una conclusione dalla distanza. Al 28′ il Crotone riapre il match con la spaccata dell’ex Cosenza Riviere, servito ottimamente da Molina. Le emozioni non finiscono qui perché al 34′ Zappacosta decide di fare tutto da solo e con un tiro da fuori area insacca il pallone dietro le spalle dell’incolpevole Cordaz.

Gara bellissima ma anche un po’ nervosa: sono già cinque i cartellini gialli sventolati dal sig. Giovanni Ayroldi.

Il tabellino della gara

GOL: 6′ Destro (G), 9′ Pandev (G), 28′ Riviere (C), 34′ Zappacosta (G)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Maran

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato, Cigarini, Messias, Mazzotta (46′ Rispoli); Riviere, Simy. All. Stroppa

AMMONITI: Molina (C), Mazzotta (C), Zappacosta (G), Zajc (G), Pandev (G)

Gli highlights della gara

