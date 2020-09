Calciomercato Sassuolo, Carnevali annuncia la possibile cessione del top player

Poco prima dell’inizio del match tra Sassuolo e Cagliari è intervenuto l’amministratore delegato dei romagnoli, Giovanni Carnevali, davanti alle telecamere di ‘Sky Sport‘. Ha annunciato novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di un suo calciatore, che potrebbe essere addirittura lontano dall’Italia.

Importanti novità dall’ad del Sassuolo

Il Sassuolo è pronto a ricominciare il campionato di Serie A. Giocheranno in casa contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco, vecchia conoscenza dei romagnoli visto che è stato sulla panchina dei neroverdi per cinque stagioni. Davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’ l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha annunciato notizie davvero molto importanti per quanto riguarda il calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: “Calciomercato? E’ ancora lungo, chiuderà il 5 di ottobre. Dobbiamo aspettare fino a quel giorno. Ovviamente la nostra speranza è che i giocatori più forti restino in squadra a lottare con noi per gli obiettivi che la società ha prefissato. Boga? Non abbiamo mai avuto l’intenzione di cedere il giocatore, è parte integrante del club e non abbiamo mai voluto che andasse via. Stesso discorso vale anche per Locatelli. Sono nostri gioielli e ce li teniamo molto stretti. Anche perché entrambi i giocatori sono convinti di rimanere con noi e questa cosa ci fa molto piacere“.

Su Marlon: “C’è un’offerta importante proveniente dall’Inghilterra“

Non si è parlato solo di Boga e di Locatelli, ma anche di un altro calciatore che è entrato nel mirino di alcuni club stranieri. Come il difensore, ex Barcellona, Marlon. Carnevali ha parlato di una sua possibile cessione: “Marlon? Abbiamo ricevuto una offerta importante da parte di una squadra di Premier League, il Fulham. Confermo che la trattativa è tuttora in corso e vediamo se riusciamo a portarla al termine“.

E su Ferrari: “Nessuna richiesta da parte del Torino“

C’è un altro difensore che interessa parecchio ad un altro club, stavolta italiano. Si tratta di Ferrari che sarebbe nel mirino del Torino di Urbano Cairo: “Ferrari? Per ora non è arrivata nessuna offerta ufficiale dai granata, il suo procuratore ci ha riportato una cifra di un club interessato alle prestazioni del nostro calciatore. Ma l’abbiamo ritenuta troppo bassa e l’abbiamo respinta“.

