Calciomercato Roma, affare Milik: problemi con il Napoli, arrivano novità

Si infiamma sempre di più il calciomercato in Serie A. Arrivano novità importanti nelle ultime settimane con tante trattative che decollano e altre che saltano. Molte, invece, restano in stand by, come nel caso di quella che riguarda Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli è in scadenza 2021 e il club azzurro è pronto a cederlo, dopo aver acquistato in quel ruolo Osimhen e Petagna. Dopo che è saltato l’affare con la Juventus, che ha scaricato il giocatore con l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, si è fatta sotto la Roma, che pare abbia raggiunto un accordo sulla base di 30 milioni di euro. Il centravanti polacco ha già sostenuto le visite mediche e attende solo di essere liberato da Napoli. Infatti, Milik e il Napoli stanno risolvendo dalla giornata di ieri gli ultimi dettagli. La Roma conta di chiudere per il calciatore già ad inizio della prossima settimana.

Mercato Roma, novità importanti per Milik

Nelle ultime ore sono spuntate fuori delle voci non convincenti da parte della Roma riguardo le condizioni di Arkadiusz Milik, voi che però la Roma ha tenuto a smentire con un comunicato ufficiale. Il club giallorosso non ha riscontrato problemi in Milik e sta soltanto aspettando che sia liberato il prima possibile dal Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non sono ancora stati risolti problemi tra Napoli e Milik. Questo ha rallentato e complicato l’affare che sembrava ormai pronto ad essere ufficializzato.

Calciomercato Roma, Dzeko attende la cessione

I segnali però vanno tutti verso la direzione di una chiusura. L’ennesimo arriva proprio dalla Roma, dove mister Fonseca, sabato, contro l’Hellas Verona, non ha concesso nemmeno un minuto ad Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è stato lasciato in panchina e attende la cessione alla Juventus, che però arriverà soltanto quando la Roma riuscirà ad annunciare l’acquisto di Milik o di una nuova punta. Le prossime ore saranno decisive, con i club che puntano a chiudere entro i primi giorni della prossima settimana.

