Calciomercato Roma, non si sblocca Milik: assalto al nuovo bomber

La Roma ha chiuso con un pareggio la prima giornata di campionato contro l’Hellas Verona. 0-0 allo stadio Bentegodi della squadra allenata da Paulo Fonseca che attende il nuovo bomber. Non ha preso parte al match Edin Dzeko, che attende solo l’ok della Roma per trasferirsi a Torino e vestire la maglia bianconera. I giallorossi, nei giorni scorsi, sembravano davvero ad un passo dall’acquisto di Arkadiusz Milik, ma nelle ultime ore l’affare sembra essersi complicato e non poco. Per questo il nuovo patron Dan Friedkin sta pensando con il CEO Fienga alla possibile alternativa per l’attacco.

Mercato Roma, Milik in guerra con De Laurentiis: i giallorossi puntano su Jovic

Sarebbe dovuto essere domani il giorno di Milik a Trigoria, ma non sarà così. L’affare con il Napoli si complica, dato che il calciatore deve risolvere ancora delle questioni con il presidente De Laurenntis, come il discorso multe dell’anno passato. Trattativa che si prolunga e sembra che stia facendo perdere la pazienza un po’ a tutte le parti chiamate in causa, in particolare Milik e la Roma che attendono solo il Napoli. La Roma per questo non può permettersi di farsi trovare impreparata e vuole cautelarsi. Il piano B si chiama Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che è pronto a dire addio al club spagnolo, la società potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, non c’è solo il Piano B: altri tre nomi al posto di Dzeko

Può davvero saltare la trattativa per Milik, per questo la Roma deve tutelarsi. Il club ha già messo in conto il passaggio di Dzeko alla Roma, dato che non vorrà tenere il calciatore contro voglia che ha già raggiunto un accordo con la Juventus. Jovic del Real Madrid è la prima alternativa, ma ci sono anche altri nomi nella lista del patron Friedkin. Oltre al piano B, infatti, sono stati messi nel mirino Giroud Piatek e Belotti. La volontà però dalla Roma resta quella di chiudere per Milik.

