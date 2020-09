Calciomercato Napoli, niente accordo: va via il prossimo anno a zero

Il Napoli scenderà in campo domani alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il club azzurro affronterà alla prima giornata di Serie A il Parma di Fabio Liverani, che ha dato via ad un nuovo progetto dopo l’addio di D’Aversa e Faggiano e l’arrivo dei nuovi proprietari americani. Un match non complicato per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, che però è alle prese con molte difficoltà di gestione del calciomercato in queste ultime settimane. Continua a restare bloccata la trattativa che porta Milik alla Roma, i club sperano di raggiungere l’accordo definitivo nel giro delle prossime ore per rendere ufficiale il trasferimento già nella giornata di lunedì. Intanto, il Napoli resta con il mercato bloccato in entrata viste le cessioni che tardano ad arrivare.

Mercato Napoli, due difensori con il futuro in bilico

Incerto ancora il futuro di Koulibaly, il difensore senegalese è corteggiato da Manchester City e PSG su tutti, ma le offerte sono troppo basse e non convincono il presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri però tengono ancora bloccato Sokratis, che arriverebbe dall’Arsenal con la cessione di Kalidou, che non è l’unico difensore del Napoli ad avere un futuro ancora offuscato. Nella stessa situazione si trova Nikola Maksimovic, difensore serbo con un contratto in scadenza nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Cessioni Napoli, arriva l’ufficialità del trasferimento

Calciomercato Napoli, Maksimovic non rinnova e va via a zero

Il Napoli è Maksimovic sembravano aver raggiunto nei mesi scorsi un accordo per il rinnovo del contratto. Poi però qualcosa è cambiato dopo la partita di ritorno di Champions League con il Barcellona, dove il calciatore ha incassato l’esclusione dell’allenatore e ha chiesto maggiori garanzie alla società sia a livello economico che tecniche. Incontri successivi che non sono andati per il meglio, con il giocatore che pare aver preso la decisione di non rinnovare più con il Napoli. Come riportato dai quotidiani locali, non c’è nessun tipo di accordo tra il Napoli e il difensore per proseguire insieme altri anni. Infatti, pare che Maksimovic resterà ancora in azzurro un altro anno, per poi andare via il prossimo a parametro zero. Questo significa che già dal prossimo gennaio il difensore potrà accordarsi con una nuova società e firmare un pre contratto.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, l’ex Callejon può tornare in Serie A