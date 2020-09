Il calciomercato del Napoli non è ancora completato e, in uscita, è tutt’altro che sereno. Ci sono ancora tante trattative in corso ma sono particolarmente difficili da portare a termine.

Calciomercato Napoli, Giuntoli sull’addio di Milik

Nel pre-partita di Parma-Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’affare Arkadiusz Milik in ballo con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Milik? “Abbiamo una trattativa con la Roma che non è andata ancora a buon fine, vediamo nei prossimi giorni“.

Centrocampista in entrata? “Stiamo valutando anche quello che ci accade intorno, siamo molto attenti al momento delicato. Se avremo delle occasioni giuste valuteremo sia dal punto di vista economico che da quello tecnico“.

Calciomercato Napoli, Milik-Roma si complica

Le parole di Cristiano Giuntoli sull’affare Milik-Roma, dunque, non tranquillizzano i tifosi della Roma e della Juventus che potrebbero vedere sfumare il doppio colpo di mercato. Il sì dell’attaccante polacco ai giallorossi è già arrivato ma nelle ultime ore sono sorti problemi di natura economica tra Milik e il Napoli, dovuti ad alcune pendenze in atto tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis. Dall’ammutinamento alla pubblicità senza permesso al proprio ristorante, Milik dovrebbe corrispondere al Napoli cifre per circa 1 milione di euro e ciò ha portato ad un nuovo scontro. Intanto la Roma, infastidita dalla situazione, ha chiesto al Napoli uno sconto importante per la chiusura dell’affare.

Intanto la Juve aspetta

Il Napoli attende di risolvere gli ultimi dettagli per incassare una cifra comunque sostanziosa e per non perdere a parametro zero Milik. D’altra parte Roma e Juventus attendono lo sviluppo della trattativa, ma senza fermarsi a lungo. Ieri Edin Dzeko è rimasto in panchina per tutti i 90′ di Verona-Roma, per non rischiare inutili infortuni prima di trasferirsi alla Juventus. I bianconeri, dal canto proprio, sperano che la trattativa Roma-Milik vada in porto ma intanto sondano il terreno anche per altri attaccanti: l’ultimo nome è quello di Olivier Giroud.

