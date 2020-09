Calciomercato Milan, occhi della Bundesliga sul centrocampista: le ultime

I colpi in entrata sono quasi completati: ora per il Milan c’è da decifrare il calciomercato in uscita prima di puntellare la rosa lì dove Stefano Pioli vede ancora defezioni importanti. Palolo Maldini e Fredric Massara stanno lavorando per sfoltire la rosa e portare introiti importanti.

Calciomercato Milan, occhi della Bundesliga su Krunic

Era arrivato la scorsa stagione come il possibile centrocampista del futuro del Milan, poi non ha trovato lo spazio necessario. Per Rade Krunic è sempre più probabile l’addio ai rossoneri dopo una stagione passata soprattutto in panchina. Con Marco Giampaolo era importante per il Milan ma dopo l’addio del tecnico ha perso sempre più posti nelle gerarchie di Stefano Pioli, fino a diventare un vero e proprio esubero. La stagione appena iniziata vedrà difficilmente Krunic tra i protagonisti dei rossoneri, complice il cambio modulo e l’innesto di Sandro Tonali che mette nell’ombra le qualità del centrocampista bosniaco. Ora piace in Bundesliga e l’idea della sua cessione inizia a farsi strada nelle idee della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, Krunic piace al Friburgo

Secondo quanto si legge su calciomercato.com, sulle tracce di Rade Krunic c’è il Friburgo. Il club tedesco è alla ricerca di un centrocampista con le sue qualità e potrebbe presto affondare il colpo. Negli ultimi giorni ha già avanzato una proposta al Milan: 6 milioni di base fissa più di 2 di bonus. Paolo Maldini, però, aveva chiesto tempo al club tedesco, a causa degli ravvicinati impegni in Europa League. Intanto il club tedesco si è portato avanti e ha chiuso l’acquisto di un altro centrocampista: Baptiste Santamaria dall’Angers.

Krunic piace anche al Toro di Giampaolo

Sul portale italiano, però, si legge anche che i contatti tra Friburgo e Milan continueranno nei prossimi giorni ed è previsto un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione. Un tentativo last minute, inoltre, potrebbe essere fatto proprio dal tecnico che tanto lo ha voluto al Milan dopo averlo allenato all’Empoli. Il Torino, infatti, potrebbe pensare di affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.

