Calciomercato Lazio, Callejon è un’idea concreta: sarà fumata bianca

Calciomercato Lazio, riecco Callejon in Serie A: possibilità concreta

Procede con insistenza Igli Tare, che vuole piazzare un colpo straordinario a costo zero per il calciomercato della Lazio. Tutto su José Callejon, il ds del club biancoceleste è pronto a dare a Simone Inzaghi il suo perno di esperienza, in vista della Champions League che affronterà da protagonista. I contatti sarebbero stati avviati e a rivelarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport. Una Lazio che non vede l’ora di formare l’intero organico, per essere nuovamente pronta per questo campionato di Serie A che si prospetta complesso, con la voglia di Milan e Napoli di risalire e della sfida Scudetto che potrebbe vedere protagoniste indiscusse, Inter e Juventus. Da non dimenticare l’Atalanta di Gasperini che non resterà di certo a guardare.

Lazio, si va verso la fumata bianca per Callejon: contatti costanti tra agente e Igli Tare

Come riportato dalla rosea, José Callejon potrebbe restare in Serie A, dopo l’esperienza appena conclusa al Napoli. Ci sarebbero stati dei contatti tra Lazio e agente del calciatore, intensificati nel corso degli ultimi giorni. Un’intesa economica che però non sarebbe stata ancora raggiunta e le parti restano aggiornate costantemente per capire quali saranno le possibilità. Il biennale che chiede lo spagnolo ex Napoli e Real è di 3 milioni, ma le intenzioni della Lazio si spingono a circa 2,5, bonus compresi.

Lazio, Callejon è l’uomo d’esperienza per la Champions: Pepe Reina lo rivuole nel suo spogliatoio

Sullo sfondo per i biancocelesti, resta il nome del Mudo Vazquez. L’ex Palermo e attuale giocatore del Siviglia, potrebbe far ritorno in Italia. Sono queste due le soluzioni del club laziale, ma in questo momento resta viva la pista Callejon. Sembra indirizzata in quella direzione la Lazio con il calciatore che avrebbe già avuto qualche telefonata dall’amico di sempre, Pepe Reina. Il portiere della Lazio vuole convincere Callejon a ripetere un’esperienza assieme, dopo gli anni straordinari vissuti al Napoli tra i due. Un legame indissolubile che, appunto, potrebbero rivivere tra gli spogliatoi di Formello.

