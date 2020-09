Calciomercato Juventus, clamoroso: salta tutto, affare rimandato a gennaio

Questa sera la Juventus di Andrea Pirlo esordirà in campionato all’Allianz Stadium contro la Sampdoria di Claudio Ranieri: dal calciomercato, però, manca ancora qualche tassello, soprattutto in attacco.

Calciomercato Juventus, non c’è tempo per Suarez

Il sogno delle ultime settimane di calciomercato ha riguardato Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona di Ronald Koeman e ha infiammato le giornate bianconere. Pochi giorni fa ha anche sostenuto l’esame di italiano per rendere il suo passaporto comunitario ma ormai sembra abbastanza nitido che non ci sia tempo per definire la trattativa e chiudere l’affare. Le pratiche burocratiche per il passaporto, infatti, dovrebbero essere sbrigate oltre il 5 ottobre, giornata finale del calciomercato e per questo la Juventus sta guardando ad altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, affare Suarez rimandato a gennaio

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, ieri in panchina nella gara contro il Verona. Ma l’affare Dzeko è legato strettamente a quello Roma-Milik che, nelle ultime ore, ha vissuto una frenata molto importante. Andrea Pirlo attende il suo attaccante, come confermato anche ieri in conferenza stampa e non è da escludere che si potrebbe “accontentare” di un nome meno risonante in questa sessione per poi tornare alla carica per Suarez. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno un ottimo rapporto con l’entourage dell’attaccante uruguaiano e potrebbero spostare l’affare a gennaio, quando tutti gli iter legislativi saranno ampiamente superati.

Ronaldo ancora centravanti

Nel caso non dovesse arrivare subito un attaccante, Andrea Pirlo potrebbe scegliere di puntare ancora su Cristiano Ronaldo come prima punta. Ai suoi lati i prescelti sarebbero spesso Paulo Dybala e Dejan Kulusevski. Lo svedese ha stupito il tecnico nelle prime settimane in bianconero e potrebbe essere la sorpresa della prima parte di stagione. Per qualche mese, dunque, Cristiano Ronaldo potrebbe trovarsi a ricoprire ancora il ruolo che gli stava stretto con Sarri.

