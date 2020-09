Calciomercato Juventus, colpo dal Real: CR7 pazzo dell’idea

Il calciomercato della Juventus può infiammarsi attorno al nome di Marcelo. Il talento brasiliano può sbarcare in Serie A, per la Juve è più di un sogno.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Marcelo

Non è un momento positivo per quel che riguarda la Juventus, ferma sul calciomercato e con problemi legati agli infortuni nel proprio J-Medical. E’ per questo motivo che il club bianconero sta studiando più mosse, non concentrandosi solo su quello che è il ruolo del centravanti. Sembra andare dritto su Edin Dzeko, anche se la situazione di Arkadiusz Milik e la Roma, sta rallentando la trattativa in una maniera incredibile. E’ per questo motivo che, mentre si attende il via libera definitivo, si cerca di capire come risolvere le questioni in altri reparti. E Andrea Pirlo è in stretto contatto con il CFO della Juventus, Fabio Paratici, per capire quali mosse effettuare.

Juventus, Alex Sandro non dà più garanzie: Marcelo potrebbe essere il sogno e la soluzione

Alex Sandro starà fuori, per almeno metà mese, ed è per questo che stasera sarà Luca Pellegrini a prendere il suo posto. Mattia De Sciglio sembra in uscita, ma è in queste ultime settimane di calciomercato che mancano, che verremmo a conoscere di più in merito alle questioni in casa Juventus. Sì, perché lo stesso giovane Pellegrini piace a Fiorentina e Cagliari, club che vorrebbero assicurarselo, magari nuovamente in prestito come già successo nelle stagioni scorse. E Pirlo gradirebbe così, con l’eventuale arrivo alla Continassa, per un sogno che la Juve segue ormai da tempo: è Marcelo del Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti pazzi di Pellegrini: le ultime

Le corsie della Juventus vanno puntellate: gli obiettivi di calciomercato per Fabio Paratici

Non solo Marcelo, è chiaro, perché la Juventus insegue tanti nomi, per arrivare poi ad uno, in maniera netta e decisa. Potrebbe dunque accadere per Marcelo, come rivelano i colleghi di Calciomercato.it, con il terzino del Real Madrid che abbraccerebbe nuovamente il suo amico di sempre, Cristiano Ronaldo. Il portoghese non vedrebbe l’ora, i due assieme hanno condiviso praticamente una carriera intera. Ed è da quando CR7 ha salutato il Santiago Bernabeu, che le cose per il brasiliano non sembrano andare più nel verso giusto. Che gli serva proprio un avvicinamento a Cristiano Ronaldo per rivitalizzarsi? Sullo sfondo, gli altri nomi, per le corsie potrebbero portare a Dest dell’Ajax e a Bellerin dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta Suarez: la decisione di Bartomeu