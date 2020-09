Calciomercato Juventus, infortunio grave: bloccata una cessione

La Juventus è in campo per la prima giornata di Serie A, la prima con Andrea Pirlo alla guida. Il nuovo allenatore ha esordito in panchina per la prima volta da tecnico della Juventus e all’Allianz Stadium, davanti a mille tifosi. Intanto, mentre Pirlo lavora sul campo la squadra ancora non è al completo e la società sta provando in tutti i modi a chiudere colpi importanti in breve tempo. La priorità resta l’attaccante, con i bianconeri che aspettano Edin Dzeko che arriverà quando si sbloccherà la situazione tra Napoli e Roma per Milik. Poi si valuteranno tutti gli altri ruoli.

Mercato Juventus, infortunio Alex Sandro: De Sciglio resta

Infortunio nei giorni scorsi di Alex Sandro. Il terzino brasiliano della Juventus è andato ko per un problema muscolare, che però sembra più grave del previsto. Infatti, la Juve non ha intenzione di tornare sul mercato per quella posizione e per sopperire all’assenza di Alex Sandro di almeno un mese, confermerà Mattia De Sciglio. Il terzino italiano è stato messo sul mercato nelle scorse settimane, Roma e Paris Saint Germain si entrano interessate a lui. La Juve, come riportato da Sky Sport, ha di fatto bloccato la cessione del calciatore che al momento resterà in bianconero. Nel match con la Sampdoria però Andrea Pirlo ha preferito il giovane Gianluca Frabotta a Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juve, Douglas Costa verso la cessione

Resta attivo il mercato in uscita della Juventus. Un nome che molto probabilmente si ritroverà tra le cessioni del club bianconero a fine mercato è quello di Douglas Costa. L’esterno brasiliano piace sempre di più al Manchester United, che non riesce ad intavolare una trattativa con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho. Troppo alta la richiesta di oltre 100 milioni del club tedesco per il talento inglese, per questo i Red Devils sembrano intenzionati a virare sul brasiliano di proprietà della Juve.

