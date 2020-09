Inizia la stagione di Serie A Tim 2020/21. I due club ad aprire la nuova stagione sono stati Fiorentina e Torino. Il match di avvio di campionato è terminato con l’1-0 per i viola che all’Artemio Franchi di Firenze ottengono i primi tre punti grazie alla rete di Gaetano Castrovilli. C’è già entusiasmo in città dopo il mercato importante fatto dalla società con i nuovi acquisti e i grandi calciatori che sono stati confermati, partendo proprio da Castrovilli che vuole sentirsi sempre più bandiera del club, tanto da scegliere la maglia numero 10 per questa stagione. Chi, invece, ha ancora mercato e potrebbe dire addio a sorpresa è Federico Chiesa, oggi autore dell’assist vincente per il suo compagno di squadra. A parlare di entrambi i calciatori è stato nelle ultime ore il presidente Rocco Commisso.

Calciomercato Fiorentina, le parole di Commisso su Chiesa e Castrovilli

Tanti calciatori su Chiesa e Castrovilli, partendo dalla Juventus. Non solo i bianconeri pensano ai due talenti italiani della Fiorentina, ci sono, infatti, anche Napoli, Milan, Inter e Roma. I principali club di Serie A vorrebbero provare ad anticipare i club stranieri per l’acquisto dei due calciatori. Sul loro futuro però si è espresso Rocco Commisso, patron della Fiorentina, che ha detto di non aver nessuna intenzione di cedere Gaetano Castrovilli, fino ad ammettere che una volta c’è stato il rischio di cederlo ma che ormai quel rischio non esiste più.

Calciomercato Juve, l’annuncio di Commisso su Chiesa

Federico Chiesa, talento della Fiorentina, potrebbe partire. Il calciatore non esclude un suo trasferimento, come la società che non si sente ancora di confermare la sua presenza per la stagione in corso. Il club vorrebbe tenerlo, ma Rocco Commisso sa bene che potrebbero arrivare offerte importanti dai grandi club come Juventus e Milan. Il numero uno viola al momento non ha voluto sbilanciarsi e ha fatto capire che alle giuste cifre la trattative potrebbe essere messa in piedi per poi completarla.

