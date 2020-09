L’Inter si prepara all’inizio della nuova stagione. Il club nerazzurro inizierà la prossima settimana nel match contro la Fiorentina, per poi recuperare la prima giornata di campionato contro il Benevento qualche giorno più tardi. Intanto, la società si sta concentrando a pieno sul mercato e continua a regalare colpi importanti al proprio allenatore. In queste ultime ore, infatti, è stato definito l’accordo per Arturo Vidal, che arriverà dal Barcellona per circa 1 milione di euro. Domani la giornata del centrocampista cileno ex Juventus, che si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un nuovo contratto, si tratta di un biennale. Intanto, in questi minuti il calciatore è atterrato a Milano.

Inter, Vidal atterra a Milano: l’accoglienza dei tifosi

Era atteso in serata e alla fine è arrivato, Arturo Vidal è atterrato a Milano e ha subito incontrato diversi tifosi dell’Inter che hanno voluto accoglierlo fuori l’aeroporto. Subito grande intesa tra i tifosi e il calciatore che si sono scambiati saluti. Arrivato da Barcellona, questa sera alloggerà in un Hotel a Milano, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito domani. Il calciatore non vede l’ora di tornare a collaborare nuovamente con Conte.

Calciomercato Inter, l’annuncio per Vidal: scelto il numero di maglia

Arriva tramite il profilo ufficiale Twitter l’annuncio dell’Inter che posta un messaggio con tre emoticon che rappresentano l’arrivo del ‘guerriero’ Vidal a Milano con l’aereo. Il calciatore si metterà a disposizione di mister Conte già da domani e potrebbe addirittura essere pronto per giocare la prima di campionato dei nerazzurri contro la Fiorentina del prossimo fine settimana. Intanto, arrivano indiscrezioni importanti anche riguardo la scelta del numero di maglia. All’Inter il calciatore cileno ha già bloccato la numero 22, ma pare che la sua volontà sia quella di indossare la maglia numero 8, che però ad oggi è sulle spalle di Vecino. Il centrocampista uruguaiano però potrebbe concederla, considerando che è messo sul mercato. Tanti club su Vecino in particolare quelli inglesi, ma anche Napoli e Roma pensano a lui come rinforzo per la mediana.

