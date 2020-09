Il calciomercato dell’Inter sta per sbloccarsi definitivamente dopo le ultime notizie relative all’arrivo di Arturo Vidal. Poi toccherà pensare alle cessioni e ad incassare i fondi necessari per piazzare qualche altro colpo in entrata.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Candreva

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando alacremente per sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte, molto numerosa soprattutto a centrocampo. C’è da capire il futuro di Radja Nainggolan e Marcelo Brozovic ma anche sugli esterni ci sono alcuni nomi vicini all’addio. Perisic e Candreva sembrano non rientrare nei piani del tecnico salentino e si sta cercando una sistemazione per entrambi. Difficile da trovare a titolo definitivo per Ivan Perisic, a causa del costo elevato del cartellino e dell’ingaggio, mentre sembra più semplice per Candreva.

Calciomercato Inter, Vidal-day: ecco quando arriva

Calciomercato Inter, Candreva piace alla Sampdoria

L’arrivo di Achraf Hakimi ha definitivamente chiuso le porte all’ex Lazio che la scorsa stagione si è comportato benissimo sotto gli ordini di Antonio Conte. Si è ripreso anche l’affetto dei tifosi, venuto a mancare nella gestione precedente ma tornato su alti livelli dopo l’impegno mostrato in campo nell’ultima stagione. Ora dovrà dire addio ma, le sensazioni degli ultimi giorni, lo vedono ancora in Serie A. Piaceva al Genoa di Rolando Maran che, poi, ha scelto Davide Zappacosta. Non è sfumata, però, la Liguria: perché Candreva piace, tanto, anche alla Sampdoria di Claudio Ranieri che cerca un esterno con le sue qualità

Calciomercato Inter, accordo definito: le ultime

Anche la Fiorentina su Candreva

Nelle ultime ore anche la Fiorentina ha sondato il terreno per l’esterno classe ’87. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la candidatura di Candreva per la fascia destra è molto forte, nonostante l’ottima prova di Federico Chiesa nella gara di ieri contro il Torino. Candreva potrebbe essere liberato con un indennizzo non troppo alto dall’Inter ma chiede un triennale da 1,5 milione di euro annui. La Fiorentina ci pensa e cerca di limare ogni dettaglio prima di affondare il colpo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, salta tutto: affare rimandato

Calciomercato Roma, è ufficiale l’addio di Under: va al Leicester