Calciomercato Inter, Vidal in serata a Milano. Programmate le visite

Stavolta ci siamo per davvero. Arturo Vidal sta per ritornare in Italia e tornerà, nuovamente, agli ordini di Antonio Conte. Il cileno è atteso nella città milanese già in serata ed il club avrebbe già programmato le visite mediche.

Inter-Vidal ci siamo: il cileno stasera arriva in Italia

Nella giornata di ieri il club nerazzurro avrebbe trovato l’accordo con i blaugrana per l’acquisto di Arturo Vidal. Il nazionale cileno sta per partire da Barcellona: destinazione Milano. Dopo quasi sei stagioni il calciatore è pronto a riabbracciare Antonio Conte che lo aveva espressamente richiesto alla Juventus (lo voleva anche in Inghilterra, al Chelsea, ma l’affare non si è mai concretizzato). Questa sera dovrebbe ritornare in Italia, ad attenderlo ci sarebbero alcuni membri dell’Inter pronti a scortarlo in albergo. Domani mattina, invece, sono previste le visite mediche di rito. Mancherebbe solamente l’ufficialità, ma Vidal può considerarsi un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti. C’è di più: i nerazzurri non pagheranno nulla per il suo trasferimento. Il calciatore arriva nel club di Zhang a parametro zero. Non è da escludere che Marotta possa pagare un piccolo indennizzo ai catalani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è la fila per il nerazzurro: le ultime

Con Koeman non c’è mai stato un bel rapporto

Diciamo che il rapporto con il nuovo allenatore olandese del Barcellona, Ronald Koeman, non è stato dei migliori. L’ex commissario tecnico degli ‘Orange’ è sulla panchina dei blaugrana da sole poche settimane, ma ha già fatto capire a tutti chi comanda. E’ stato proprio lui a decidere di tagliare fuori dalla rosa Vidal (così come Suarez, Umtiti e altri veterani). Lo dimostrano anche le partite amichevoli e il “Trofeo Gamper”: nemmeno in queste occasioni l’ex Bayern Monaco è sceso in campo. L’unica cosa da fare era quella di fare le valigie e cercare una nuova squadra. Conte non aspettava altro. Potrà tornare a lavorare con il centrocampista che, nella sua esperienza in bianconero, gli ha regalato molte gioie e tantissimi gol ed assist per compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal-day: ecco quando sbarcherà a Milano

Lunedì la firma sul contratto

Il nero su bianco dovrebbe avvenire nella giornata di domani, subito dopo le visite mediche di rito. Si parla di un contratto di tre anni. Ancora sconosciuto le cifre del suo ingaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo raggiunto: domani l’arrivo del nuovo acquisto