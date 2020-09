Calciomercato Cagliari, Carta annuncia un colpo importante per i rossoblu

Prima del match tra Sassuolo e Cagliari, è intervenuto il direttore sportivo dei sardi, Pierluigi Carta. Quest’ultimo, alle telecamere di ‘Sky Sport’, ha annunciato un grande colpo di mercato per i rossoblu. La firma del calciatore dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Carta annuncia: “Godin? A breve la firma“

Poco prima del fischio di inizio tra Sassuolo e Cagliari, match valevole per la prima giornata di campionato di Serie A, il direttore sportivo dei rossoblu Pierluigi Carta ha annunciato importanti dichiarazioni per quanto riguarda il calciomercato. In diretta tv ha annunciato che è quasi fatta per il calciatore che stanno trattando da alcuni giorni, il capitano dell’Uruguay Diego Godin. Ecco le parole del ds: “Come ho già annunciato più volte si tratta di una trattativa molto lunga e difficile. La speranza è che tra lunedì e martedì della prossima settimana l’affare possa concludersi nel migliore dei modi. Ci manca solo un pezzettino per completare l’opera. Stiamo parlando di un calciatore di livello internazionale e con la sua esperienza può essere un valore aggiunto per questo gruppo. Può ancora dare molto e può essere un esempio per i giovani con i suoi consigli. E’ un vero leader e ha personalità da vendere. Il nostro presidente Giulini è stato fin da subito chiaro: vuole lui per il reparto difensivo. E’ una sua idea che abbiamo appoggiato sin da subito“.

E sull’altro obiettivo Kerk: “Lo stiamo seguendo“

Il Cagliari è interessato anche al calciatore olandese e attaccante dell’Utrecht, Gyrano Kerk: “Confermo, lo stiamo seguendo con molta attenzione. E’ un attaccante che può giocare esternamente e potrebbe essere molto utile nello scacchiere del nostro mister. La trattativa non è ben definita, ma ci stiamo lavorando”.

Un pensiero su Caligara, oggi titolare contro il Sassuolo

“Fabrizio? Ha meritato sul campo ciò che ha fatto in allenamento. E’ tutto merito suo se oggi parte tra i titolari. Ha fatto il suo percorso tra Lega Pro e Serie B, e sono contento. Non credo sarà l’unico giovane che lanceremo in questa stagione. Sarà il primo di una lunga serie“.

