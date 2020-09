Calciomercato, Balotelli può tornare in Serie A: ecco dove

Calciomercato, Balotelli resta in Serie A: la nuove suggestione dopo Brescia

Ha voglia di tornare protagonista, il nome di Mario Balotelli è sempre accostato al calciomercato, con l’idea dei diversi club di Serie A che potrebbero regalargli una nuova chance. Un’esperienza negativa quella vissuta a casa sua, luogo che aveva definitivo così, quando poco più di un anno fa veniva presentato al Brescia di Cellino, che aveva piazzato un colpo straordinario per un’annata in Serie A, che terminerà poi con la retrocessione. Una stagione, infatti, deludente su molteplici aspetti. Deludente per il club delle Rondinelle che sono subito retrocesse in Serie B e per lo stesso Balotelli, che non ha inciso ed ha sprecato la chance di ripartire. Una ripartenza che, però, potrebbe vivere in questa nuova annata. Potrebbe essere un acquisto a costo zero, facendo gola ai diversi club “piccoli” di Serie A.

Balotelli in Serie A, nuova chance al Genoa? Fissato un incontro tra Preziosi e Raiola

E’ l’agente Mino Raiola che vorrebbe piazzare il proprio attaccante. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, potrebbe esserci un contatto tra il Genoa e lo stesso procuratore italo-olandese. Un incontro sarebbe previsto nella città di Milano, nella giornata di domani. Dopo dei sondaggi avanzati dallo stesso club dei grifoni, sembra poter essere nel nome di Mario Balotelli il nuovo terminale offensivo per i rossoblu. Calciatore che gradirebbe la destinazione. Si parlerà di Asencio – altro calciatore gestito da Raiola – nell’incontro di domani con Preziosi ma, è chiaro, che qualche discorso avanzerà proprio sul calciatore italiano ed ormai ex Brescia.

SuperMario Balotelli, ultima chance prima di Euro 2021: Faggiano ci pensa

Sta procedendo, portando avanti diverse trattative, il nuovo ds Daniele Faggiano. Con i grifoni ha già piazzato i suoi primi colpi, regalando al club dei calciatori che aveva già messo nel mirino nella sua vecchia esperienza a Parma. E tra questi, potrebbe esserci anche Mario Balotelli, anche se nei giorni scorsi erano arrivate delle smentite. Ma ben presto tutto sarà più chiaro. SuperMario potrebbe avere una nuova chance, questa volga in Liguria. E’ la strada che vuole percorrere, l’ultimo treno prima degli Europei 2021.

