Verona-Roma, risultato, sintesi e tabellino del primo anticipo serale di Serie A

Scendono in campo per l’anticipo serale della prima giornata di Serie A, quella tra Verona-Roma, con la sfida al Bentegodi che vede contrapposte le squadre allenate da Juric e Fonseca. Al centro delle attenzioni le voci di un calciomercato che non ha ancora chiuso i battenti e che vede protagonista l’assente di giornata, Edin Dzeko. Il bosniaco è partito dalla panchina, convocato però dal suo allenatore, con la situazione che lo vede sempre più vicino alla Juventus, anche se la cosiddetta fumata bianca non è ancora arrivata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina-Torino 1-0, risolve Castrovilli: tabellino e sintesi del match

Verona-Roma, sintesi del match

Parte subito forte la Roma, che tenta su calcio d’angolo di metterla dentro. Un colpo di tacco non serve a molto da parte di Karsdorp, calciatore rispolverato da Fonseca. La reazione è dell’Hellas, che prova a prendere qualche metro in campo, ma al minuto 19 deve alzare bandiera bianca il difensore di Ivan Juric. E’ Empereur a lasciare il campo per un guaio fisico, cedendo il suo posto a Lovato. Ad accelerare però, nel corso del primo tempo, è l’Hellas Verona che, sul finale dei 45 minuti di gioco, mette in seria difficoltà il reparto offensivo della Roma. E’ l’estremo difensore dello stesso club a salvare i giallorossi. Una parata straordinaria impedisce all’Hellas di cambiare il risultato, portando il club in vantaggio. Primo tempo che finisce sul risultato di 0-0.

Il tabellino del match

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur (dal 19′ Lovato); Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova.

Ammoniti: Danzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Milik solo con lo sconto: ADL indispettito