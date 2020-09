Serie A, tifosi negli stadi: riunione con Spadafora, Speranza e le Regioni

E’ in corso una riunione tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il ministro della Salute, Roberto Speranza e Francesco Boccia con le Regioni.

Alle 17:30 è in programma la riunione politica

Riunione straordinaria quella indetta da Vincenzo Spadafora, Roberto Speranza, Francesco Boccia e i rappresentati delle Regioni. Motivo? L’ingresso dei tifosi negli impianti sportivi. Il Governo sta cercando rimediare il caos scatenato dalle regioni dell’Emilia Romagna e del Veneto che hanno accettato di far entrare nei loro stadi 1000 persone per le partite di calcio. C’è chi dice di una decisione presa troppo frettolosamente, anche perché è stato imposto un divieto stabilito per il problema Coronavirus.

Spadafora su Dal Pino: “Stupito dalle sue parole“

E’ un Vincenzo Spadafora incredulo. Le parole di Dal Pino non sono affatto piaciute al Ministro dello Sport che ha così commentato su un post sul suo profilo Facebook: “Ho letto con un certo stupore le dichiarazioni di Dal Pino su questa mancanza di dialogo che c’è tra il Governo ed il mondo del calcio. Siamo stati molto attenti riguardo a questa vicenda, anche perché le soluzioni che abbiamo trovato per portare a termine lo scorso campionato e iniziare quello di questa stagione sono state condivise. Abbiamo assicurato una attività continua e giornaliera di supporto. Pochi giorni fa il presidente della Figc è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio e all’incontro che è avvenuto a Palazzo Chigi si è confermata la volontà comune di riaprire gli stadi da ottobre, in attesa di scoprire le analisi delle curve dopo la riapertura delle scuole. Il DPCM che è in vigore da agosto ed è stato rinnovato a settembre consente dei margini di intervento ai presidenti delle Regioni. Altri hanno deciso di aprire gli stadi nei loro territori, ovviamente seguendo le norme previste“.

Spadafora conclude: “Riceverò Dal Pino con grande piacere“

“Sarò molto lieto di ricevere il presidente Dal Pino in questi giorni. Di sicuro la buona notizia è che il campionato riparte per tutti i tifosi e amanti di questo sport (tra cui il sottoscritto). Spero davvero di vivere una stagione entusiasmante e faccio i migliori auguri a tutte le squadre“.

