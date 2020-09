Sassuolo, De Zerbi annuncia due assenze importanti nel match di domani

Conferenza prepartita per il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Domani i suoi ragazzi giocheranno in casa contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco (per quest’ultimo è una gara speciale visto che ha allenato i neroverdi per cinque stagioni).

De Zerbi: “Siamo pronti per domani. Europa League? Piedi per terra“

Oggi riparte il campionato di Serie A con due anticipi. Domani pomeriggio, invece, è il turno del Sassuolo che ospiterà il Cagliari del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. In conferenza stampa ha parlato il manager dei romagnoli, Roberto De Zerbi. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ stato un precampionato anomalo per noi come per il resto delle altre squadre. Stiamo vivendo una situazione strana da ormai 7 mesi, ma ci stiamo adeguando. Stiamo preparando questa partita da due settimane, considerando anche che molti nazionali sono stati fuori e parecchi infortunati non hanno potuto darci una mano.Non ci siamo allenati come sarebbe piaciuto a me. Siamo pronti per iniziare, ripartiamo da zero. Dobbiamo annullare quello che abbiamo fatto di buono la passata stagione. Sui giornali leggo che dobbiamo puntare in alto e posizionarci in zona Europa League. Io non dico nulla, ma voglio che ci concentriamo passo dopo passo. Non dobbiamo pensare di andare oltre“.

Sul Cagliari: “Verranno a giocarsela, sono una squadra aggressiva“

“Cagliari? Mi aspetto una squadra organizzata e aggressiva. Verranno qui con personalità. Dico questo perché conosco il loro allenatore e so che giocheranno così. Hanno dei giocatori individuali molto forti, sarà difficile per noi. Come saranno complicate le partite contro le due neopromosse Spezia e Crotone. Difficile dare un giudizio ancor prima di iniziare. Tutte le altre squadre si trovano nella nostra stessa situazione. Fortuna che torneremo a giocare, ci divertiremo e cercheremo di riprendere ciò di buono che abbiamo fatto nello scorso campionato. Abbiamo i mezzi per farlo e sono molto fiducioso di questo. Il prossimo anno c’è l’Europeo e la maggior parte di loro vuole mettersi in mostra. Spero che sia la stagione di alcuni giovani che non hanno brillato come Rogerio, Traorè e Muldur“.

Poi l’annuncio: “Mancheranno Magnanelli e Boga“

“Domani non prenderanno parte al match il nostro capitano Magnanelli e Jeremie Boga. Peluso è squalificato. Locatelli? Sta bene, domani giocherà“.

