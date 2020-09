Roma, Fonseca: “Vedremo con che maglia Dzeko giocherà la prossima, fiducia dalla società”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Hellas Verona-Roma, primo match di Serie A terminato sullo 0-0. Edin Dzeko non ha preso parte al match.

Roma, le parole di Fonseca a DAZN

“Con Dzeko la partita poteva essere diversa, ma abbiamo sprecato tanto e giocato bene il primo tempo. Nel secondo tempo è stato difficile, nel finale di partita abbiamo creato occasioni importanti per fare gol, se segnavamo prima sarebbe cambiato tutto. La squadra sta lavorando, ha passato tre settimane difficili. Non abbiamo controllato la partita come volevamo, ma abbiamo giocato molto vicino l’area del Verona. Gli avversari giocavano sempre palla lunga, non era facile pressare. Mi è piaciuto molto il primo tempo della squadra. Carles Perez ha avuto un piccolo problema, non sta bene fisicamente. Settimana difficile per Dzeko, è stata una scelta per preservarlo quella di non farlo giocare. Mi piace come stiamo lavorando con il falso nueve, ma abbiamo bisogno di un altro attaccante. Abbiamo bisogno di una punta che attacchi bene gli spazi. Mi piace come la squadra gioca per la difesa a tre già dalla scorsa stagione, possiamo giocare sia a 4 che a 3 in difesa. Juventus-Roma alla prossima, vedremo Dzeko con che maglia giocherà. La nuova proprietà è molto presente, sono sempre vicini alla squadra anche negli allenamenti, è importante per noi”.

