Calciomercato Tottenham: Bale è tornato (UFFICIALE)

Calciomercato Tottenham, riecco Bale: un ritorno romantico per gli Spurs

Si era vociferato da un po’ il possibile ritorno di Gareth Bale in casa propria, quello al Tottenham, in questa sessione di calciomercato. Il club di Londra ci è riuscito, riportando al popolo degli Spurs quell’esterno che tanto fece impazzire tutti nel suo periodo migliore in Premier League, tant’è che il Real Madrid nell’estate del 2013, riuscì a portarselo a casa alla cifra spropositata di 100 milioni. Divenne, il gallese, il primo acquisto a tre cifre di sempre, in un calciomercato diverso da quello attuale, in cui ne abbiamo visti di movimenti economici così ampi. Ben sette anni dopo, è arrivato il momento di far rientro in Gran Bretagna.

Tottenham, l’annuncio sui social: “Bale is back!”

E’ stata una cavalcata importante per Gareth Bale al Real Madrid, vincendo importanti titolo con i blancos e da titolare. Nell’ultimo periodo però, per il nuovo giocatore del Tottenham, non era più tutto così rosa e fiori. E’ per questo che, dopo un lungo tira e molla con il club madrileno, è giunta la notizia che ora è ufficiale. A comunicare la news di calciomercato, è lo stesso Tottenham, attraverso i propri canali ufficiali. Ecco quanto annunciato: “Siamo lieti di annunciare il ritorno di Gareth Bale al nostro club in prestito dal Real Madrid”.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Tottenham, non solo Bale: annunciato anche l’altro esterno, Sergio Reguilon

Non è l’unico arrivo di casa Tottenham. Il calciomercato si è infiammato al club di Londra, con José Mourinho che in un sol colpo, abbraccia due esterni straordinario. L’altra ufficialità è quella di Sergio Reguilon, giovane terzino che ha vinto l’Europa League con il Siviglia e aveva su di sé gli occhi di mezza Europa. In Italia c’era anche il Napoli, che ha fatto qualcosa di più di un semplice sondaggio, ma niente ha potuto con la forte concorrenza del club di Premier League. Giornata dunque che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi degli Spurs che, in un solo giorno, vedono non uno ma ben due acquisti per il proprio club.

