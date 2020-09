Calciomercato Roma, Milik solo con lo sconto: ADL indispettito

Calciomercato Roma, l’esito delle visite mediche non rassicura il club: la situazione si infittisce

E’ al centro delle voci di calciomercato, l’affare che intreccia Roma, Napoli e Juventus, legato a Milik e Dzeko. I tre club non vedono l’ora di sbrogliare la complessa situazione che si sta vivendo in questo caldo settembre. Un affare che non decolla ancora, proprio adesso che il bomber azzurro si era deciso a vestire la maglia dei giallorossi, allontanando l’idea che aveva pregustato, di giocare per la Juventus nel 2021. Stava per concretizzarsi il tutto, ma un’ennesimo intoppo sarebbe arrivato nel corso della serata. Una telenovella che non sembra trovare fine.

Roma e Milik, l’anomala situazione legata alle sua ginocchia: i giallorossi chiedono uno sconto al Napoli

Dzeko si riscalda sorridente a Verona, al Bentegodi, anche se non sarà del match tra Verona e Roma, ma è l’affare Milik che potrebbe complicare le cose da qui in avanti. Sì, perché stando a quanto raccolto dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati nuovi aggiornamenti tra la Roma e il Napoli, per le condizioni economiche dell’affare. Le visite mediche di Arkadiusz Milik sarebbero andate bene, ma c’è qualcosa in merito alle ginocchia che non convince il club giallorosso, pronto a chiedere praticamente uno sconto al Napoli. Notizia che avrebbe fatto infuriare Aurelio De Laurentiis, che pensava di aver finalmente risolto la situazione legata al suo centravanti, ormai in uscita.

Dzeko in attesa della Juventus, ma l’affare così è bloccato: dipende tutto da Milik e la Roma

Toccherà aspettare ancora un po’, la fumata bianca potrebbe arrivare più in là e bisognerà pazientare. La situazione legata a Milik sembra più complessa del previsto e non ha alcuna intenzione Aurelio De Laurentiis di far saltare tutto. Ma il patron del Napoli è stanco dei tira e molla e non vede l’ora di poter concentrarsi solo su quello che sarà l’operato del suo nuovo reparto offensivo, che non vede più Milik tra i protagonisti. E nel frattempo, Milik complica l’affare Dzeko. Il bosniaco che nel frattempo siede in panchina per Verona-Roma, non attende altro che il via libera per passare alla Juventus di Andrea Pirlo.

