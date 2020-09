La stagione del Milan è partita nel migliore dei modi, con la vittoria contro lo Shamrock Rovers che ha permesso un passo in più verso i gironi di Europa League. Ora, però, Stefano Pioli attende qualche ultimo innesto dal calciomercato per rendere il Milan ancora più competitivo e completo.

Calciomercato Milan, addio ufficiale: ci sono i fondi

Il Milan, però, prima di tornare sul mercato e acquistare altri calciatori ha bisogno di cedere. Gli incassi saranno importanti per dare il via libera alla coppia Maldini-Massara di essere più tranquilli. E la cessione più probabile è quella di Lucas Paquetà, nemmeno convocato per la gara di Europa League di giovedì scorso. Il brasiliano è un pallino del Lione e del direttore sportivo Juninho Pernambucano che lo porterebbe volentieri in Ligue 1 per farlo rinascere. Ma anche la squadra di Aulas ha bisogno di incassare prima di spendere. Il via libera, però, potrebbe arrivare ad inizio settimana prossima perché il Lione ha appena ceduto Traoré all’Aston Villa e ora ha la liquidità necessaria per tuffarsi su Paquetà.

Calciomercato Milan, svolta dal Lione: le ultime

Calciomercato Milan, Traorè finanzia Paquetà

Bertrand Traoré è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Il Lione, come informato sui propri canali ufficiali, gudagna 18,4 milioni di euro e ha mantenuto anche il 15% della futura cessione dell’esterno del Burkina Faso. Ora, dunque, per il club du Rudi Garcia sarà più semplice tornare sul mercato e mettere in piedi trattative di alto rilievo. Inoltre per i transalpini c’è da considerare ancora il futuro di altri due pilastri: Depay e Denayer. L’attaccante olandese è nel mirino del Barcellona di Koeman che stravede per il suo connazionale e presto potrebbe sbloccarsi l’affare. A questo punto per il Lione sarà più semplice prelevare Lucas Paquetà dal Milan. E’ fuori dal progetto tecnico rossonero e per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro partirà.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: le ultime

Milan, ora tutto su difensore e centrocampista

Poi la priorità del Milan, in entrata, riguarda il difensore centrale e un quarto centrocampista di quantità e qualità. I rossoneri hanno individuato in Timoue Bakayoko il nome giusto per la mediana ma attualmente è difficile intavolare una trattativa con il Chelsea. Ma ora la precedenza è data al difensore centrale. Nelle ultime ore i rossoneri sono tornati alla carica per Kristoffer Ajer, difensore del Celtic classe ’98, molto forte fisicamente e già pronto, secondo Paolo Maldini, per il calcio italiano.

